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Львовский горизбирком объявил победу Садового на выборах

25.11.2020, 22:46
Львовский горизбирком объявил победу Садового на выборах - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)

Львовская территориальная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты выборов главы Львовской ОТГ. Действующий мэр Андрей Садовый получил 62,25% голосов избирателей. Об этом Тvoemisto.tv сообщает со ссылкой на главу Львовской городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого.

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Конкурент Садового Олег Синютка получил 37,75% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 24,5%.

Эту информацию распространил в своем Facebook и сам Садовый.

"Есть официальные результаты выборов городского головы Львова. Что дальше? Ждем 5 дней. Это срок определен для обжалования результатов выборов. Далее должна состояться торжественная сессия и мы вместе с депутатами принесем присягу", – написал Садовый.

  • 22 ноября в 11 городах Украины прошел второй тур выборов мэра. По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, во Львове Садовый набрал 62,8%, а кандидат от Евросолидарности  Синютка – 37,2%.
  • 23 ноября Синютка поздравил Садового с победой.
  • 24 ноября новоизбранный городской совет провел первое заседание и избрал временный президиум. Садовый заявил о попытке узурпировать власть.
Вадим Ребрина
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Львов выборы андрей садовый

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