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01.04.2019, 01:27

Ляшко и Смешко не сдаются: ждут окончательного подсчета голосов

Ляшко и Смешко не сдаются: ждут окончательного подсчета голосов - Фото
Олег Ляшко и Игорь Смешко (коллаж - LIGA.net)

Оба кандидата в президенты призывают "защитить каждый голос" и ждать окончательно подсчета

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Кандидаты в президенты Олег Ляшко и Игорь Смешко прокомментировали прошедший первый тур выборов и опубликованные результаты национального экзитпола.

Ляшко заявил, что будет бороться "даже тогда, когда другие будут праздновать свою победу" и обратился к членам своей команды, чтобы те "работали, а не паниковали и защитили каждый голос".

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На странице Смешко в Facebook также сказано, что "важно не только как проголосуют, но и подсчитают голоса". "Поверьте, это очень важная, если не сказать ожесточенная борьба", - написал он.

Согласно результатам национального экзитпола, Смешко набрал 6,5% голосов, Ляшко - 4,7%.

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Теги: выборы, олег ляшко, игорь смешко
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