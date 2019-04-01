Ляшко и Смешко не сдаются: ждут окончательного подсчета голосов

Олег Ляшко и Игорь Смешко (коллаж - LIGA.net)

Кандидаты в президенты Олег Ляшко и Игорь Смешко прокомментировали прошедший первый тур выборов и опубликованные результаты национального экзитпола.

Ляшко заявил, что будет бороться "даже тогда, когда другие будут праздновать свою победу" и обратился к членам своей команды, чтобы те "работали, а не паниковали и защитили каждый голос".

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На странице Смешко в Facebook также сказано, что "важно не только как проголосуют, но и подсчитают голоса". "Поверьте, это очень важная, если не сказать ожесточенная борьба", - написал он.

Согласно результатам национального экзитпола, Смешко набрал 6,5% голосов, Ляшко - 4,7%.



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