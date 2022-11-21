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Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 15:02
Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV – фото - Фото
Фото: Twitter/Francois_Bausch

Люксембург отправляет Украине в качестве военной помощи внедорожники HMMWV. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

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"Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные Силы Украины, направляя дополнительные многоцелевые колесные машины высокой мобильности (HMMWV)", – написал Бауш.

Министр обороны Люксембурга выразил уверенность, что дополнительные военные внедорожники "укрепят Украину в реализации ее права на самооборону".

Он заверил, что Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV – фото

Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV – фото

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Наталія Медведєва
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война военная помощь люксембург HMMWV
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