Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV – фото
21.11.2022, 15:02
Фото: Twitter/Francois_Bausch
Люксембург отправляет Украине в качестве военной помощи внедорожники HMMWV. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.
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"Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные Силы Украины, направляя дополнительные многоцелевые колесные машины высокой мобильности (HMMWV)", – написал Бауш.
Министр обороны Люксембурга выразил уверенность, что дополнительные военные внедорожники "укрепят Украину в реализации ее права на самооборону".
Он заверил, что Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- В июле сообщалось, что Люксембург поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, 15% своего оборонного бюджета страна выделила для ВСУ.
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