Люстрированный в 2015 году прокурор Киева восстановился и вышел на работу

Люстрированный в 2015 году прокурор Сергей Юлдашев, который работал при экс-президенте Викторе Януковиче, восстановился в должности прокурора Киева и сегодня, 10 марта, вышел на работу. О последнем говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Чиновник "поздравил коллектив с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе", добавив, что они "всегда найдут взаимопонимание".
Решение о восстановлении Юлдашева еще 25 февраля принял Днепропетровский окружной админсуд, который признал противоправным и отменил приказ генпрокурора Виктора Шокина от 23 марта 2015 года об увольнении.