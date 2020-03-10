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Люстрированный в 2015 году прокурор Киева восстановился и вышел на работу

Люстрированный в 2015 году прокурор Киева восстановился и вышел на работу - Фото
Сергей Юлдашев (фото - пресс-служба прокуратуры города Киева)
10.03.2020, 11:45

Сергей Юлдашев восстановлен в должности прокурора столицы с 24 марта 2015 года. То есть, за эти пять лет ему частично должны выплатить зарплату.

Люстрированный в 2015 году прокурор Сергей Юлдашев, который работал при экс-президенте Викторе Януковиче, восстановился в должности прокурора Киева и сегодня, 10 марта, вышел на работу. О последнем говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чиновник "поздравил коллектив с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе", добавив, что они "всегда найдут взаимопонимание".

Решение о восстановлении Юлдашева еще 25 февраля принял Днепропетровский окружной админсуд, который признал противоправным и отменил приказ генпрокурора Виктора Шокина от 23 марта 2015 года об увольнении.

Юлдашев родился 26 марта 1978-го в Киеве. В прокуратуре с 2001 года. В Днепропетровской области был начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, также работал зампрокурора Луганской области.
Евгений Пилипенко
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