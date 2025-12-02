Лыжники из России и Беларуси смогут выступать на Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом

Спортсмены из России и Беларуси обжаловали решение об их недопуске на Олимпиаду, апелляция рассматривалась в ускоренном режиме

Лыжные соревнования (Иллюстративное фото: ЕРА / Kimmo Brant)

Российские и беларусские лыжники смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года под нейтральным статусом. Таким образом Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляции спортсменов, которые оспаривали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) от 21 октября.

Отмечается, что 21 октября 2025 года Совет FIS приняла решение о недопуске российских и беларусских атлетов в квалификационных стартах к Олимпиаде и Паралимпиаде-2026. На решение были поданы две апелляции о нарушении устава FIS и принципов политической нейтральности и недискриминации.

Первая апелляция поступила от Российской лыжной ассоциации, 12 спортсменов и паралимпийцев и Паралимпийского комитета России. Вторая – от Беларусского лыжного союза и пяти беларусских спортсменов. Оба дела рассматривались в ускоренном режиме.

Суд постановил, что устав FIS защищает спортсменов от дискриминации и требует от организации политической нейтральности. Поэтому российским и беларусским спортсменам должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях.

Также была удовлетворена просьба разрешить российским паралимпийцам участвовать в мероприятиях FIS на тех же условиях, что и другие паралимпийцы. В то же время требования об участии других спортсменов, персонала и официальных лиц из России были отклонены.

СПРАВКА Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года. Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.