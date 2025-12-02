Лижники із Росії та Білорусі зможуть виступати на Олімпіаді-2026 під нейтральним прапором

Спортсмени з Росії та Білорусі оскаржили рішення про їх недопуск на Олімпіаду, апеляція розглядалась в прискореному режимі

Лижні змагання (Ілюстративне фото: ЕРА / Kimmo Brant)

Російські та білоруські лижники зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року під нейтральним статусом. Таким чином Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні частково задовольнив апеляції спортсменів, які оскаржували рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) від 21 жовтня.

Зазначається, що 21 жовтня 2025 року Рада FIS прийняла рішення про недопуск російських і білоруських атлетів у кваліфікаційних стартах до Олімпіади та Паралімпіади-2026. На рішення були подані дві апеляції щодо порушення статуту FIS та принципів політичної нейтральності й недискримінації.

Перша апеляція надійшла від Російської лижної асоціації, 12 спортсменів і паралімпійців та Паралімпійського комітету Росії. Друга — від Білоруського лижного союзу й п’яти білоруських спортсменів. Обидві справи розглядалися у прискореному режимі.

Суд ухвалив, що статут FIS захищає спортсменів від дискримінації та вимагає від організації політичної нейтральності. Тому російським і білоруським спортсменам має бути дозволено брати участь у міжнародних змаганнях.

Також було задоволено прохання дозволити російським паралімпійцям брати участь у заходах FIS на тих самих умовах, що й інші паралімпійці. Водночас вимоги щодо участі інших спортсменів, персоналу й офіційних осіб з Росії були відхилені.

ДОВІДКА Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року. Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року. Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року. Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року.