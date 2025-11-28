"Ганебно". Україна відреагувала на допуск дзюдоїстів з Росії до змагань під триколором
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний різко засудили та назвали ганебним рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо допуску російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора. Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.
"Це рішення демонструє повну байдужість до реальності російської агресії проти України та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту", – йдеться в повідомленні.
У заяві зазначено, що під російським прапором у XXI столітті відбуваються найтяжчі міжнародні злочини – масові вбивства, воєнні злочини, катування, депортація дітей, знищення міст та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Триколор символізує війну, терор та системне порушення міжнародного права.
Міністри додали, що допуск спортсменів держави-агресора під цим символом під час повномасштабної війни Росії проти України – це "свідома легітимізація агресора, сприяння його пропаганді та зневага до мільйонів українських громадян, які стали жертвами".
У МЗС закликали міжнародну спортивну спільноту дати оцінку цьому рішенню та не допустити подальшої політизації спорту російською пропагандою.
"Україна й надалі рішуче відстоюватиме принципову позицію: державі, яка веде загарбницьку війну та вчиняє звірства, не може бути місця у міжнародному спорті під власним прапором доти, доки злочини не припинені, а справедливість не відновлена", – додали міністри.
Міжнародна федерація дзюдо (IJF), скасувавши нейтральний статус для спортсменів із Росії та дозволивши їм виступати під своїм прапором і гімном, заявила, що РФ нібито історично є провідною країною у світовому дзюдо і повне повернення "збагатить змагання на всіх рівнях".
- 21 жовтня Міжнародна федерація лижного спорту повідомила, що не допустить росіян і білорусів у нейтральному статусі до участі в Олімпійських іграх 2026 року.
- 24 жовтня стало відомо, що спортсменів з Білорусі та Росії не допустили до участі в Іграх-2026 в Італії.
