"Ганебно". Україна відреагувала на допуск дзюдоїстів з Росії до змагань під триколором

Рішення про допуск спортсменів до змагань під прапором Росії є свідомою легітимізацією агресора, йдеться в заяві МЗС та Мінспорту

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний різко засудили та назвали ганебним рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо допуску російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора. Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

"Це рішення демонструє повну байдужість до реальності російської агресії проти України та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту", – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначено, що під російським прапором у XXI столітті відбуваються найтяжчі міжнародні злочини – масові вбивства, воєнні злочини, катування, депортація дітей, знищення міст та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Триколор символізує війну, терор та системне порушення міжнародного права.

Міністри додали, що допуск спортсменів держави-агресора під цим символом під час повномасштабної війни Росії проти України – це "свідома легітимізація агресора, сприяння його пропаганді та зневага до мільйонів українських громадян, які стали жертвами".

У МЗС закликали міжнародну спортивну спільноту дати оцінку цьому рішенню та не допустити подальшої політизації спорту російською пропагандою.

"Україна й надалі рішуче відстоюватиме принципову позицію: державі, яка веде загарбницьку війну та вчиняє звірства, не може бути місця у міжнародному спорті під власним прапором доти, доки злочини не припинені, а справедливість не відновлена", – додали міністри.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF), скасувавши нейтральний статус для спортсменів із Росії та дозволивши їм виступати під своїм прапором і гімном, заявила, що РФ нібито історично є провідною країною у світовому дзюдо і повне повернення "збагатить змагання на всіх рівнях".