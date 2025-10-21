"Нейтральних" спортсменів із РФ і Білорусі не допустять до лижного спорту на Олімпіаді-2026

Лижні змагання (Ілюстративне фото: EPA/MAYK WENDT)

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) не допустить росіян і білорусів у нейтральному статусі до участі в Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Рішення не сприяти участі цих спортсменів ухвалила рада FIS 21 жовтня. Їх не допустять до відбіркових змагань на Олімпійські та Паралімпійські ігри, які відбудуться в Мілані-Кортіні з 6 до 22 лютого.

Зазначається, що Міжнародний олімпійський комітет дозволяє білорусам і росіянам брати участь під нейтральним прапором і на суворих умовах. Але водночас кожна міжнародна федерація сама ухвалює рішення про те, чи допускати цих спортсменів до участі у своїй наявній системі кваліфікації.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну російським і білоруським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях FIS з гірських лиж, бігових лиж, фрістайлу та сноуборду.