"Нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к лыжному спорту на Олимпиаде-2026

Лыжные соревнования (Иллюстративное фото: EPA/MAYK WENDT)

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит россиян и беларусов в нейтральном статусе к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сказано на сайте организации.

Решение не содействовать участию этих спортсменов было принято советом FIS 21 октября. Их не допустят к отборочным соревнованиям на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в Милане-Кортине с 6 по 22 февраля.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет разрешает беларусам и россиянам участвовать под нейтральным флагом и на строгих условиях. Но при этом каждая международная федерация сама принимает решение о том, допускать ли этих спортсменов к участию в своей существующей системе квалификации.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину российским и беларуским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях FIS по горным лыжам, беговым лыжам, фристайлу и сноуборду.