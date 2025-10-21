"Нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к лыжному спорту на Олимпиаде-2026
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит россиян и беларусов в нейтральном статусе к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сказано на сайте организации.
Решение не содействовать участию этих спортсменов было принято советом FIS 21 октября. Их не допустят к отборочным соревнованиям на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в Милане-Кортине с 6 по 22 февраля.
Отмечается, что Международный олимпийский комитет разрешает беларусам и россиянам участвовать под нейтральным флагом и на строгих условиях. Но при этом каждая международная федерация сама принимает решение о том, допускать ли этих спортсменов к участию в своей существующей системе квалификации.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину российским и беларуским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях FIS по горным лыжам, беговым лыжам, фристайлу и сноуборду.
- 27 июля сообщалось, что россиян и беларусов могут допустить к участию в Олимпиаде-2026. Новый директор МОК не принял окончательного решения, но не исключает "нейтрального статуса" для них.
- 7 октября в Италии заявили, что намерены призывать к всемирному перемирию на время Олимпиады-2026. В МИД Украины ответили, что Киев готов к перемирию с РФ – как в целом, так и на этот период.
Комментарии (0)