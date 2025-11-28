"Позорно". Украина отреагировала на допуск дзюдоистов из России к соревнованиям под триколором

Решение о допуске спортсменов к соревнованиям под флагом России является сознательной легитимизацией агрессора, говорится в заявлении МИД и Минспорта

Министр иностранных дел Андрей Сибига (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный резко осудили и назвали позорным решение Международной федерации дзюдо о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под флагом государства-агрессора. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

"Это решение демонстрирует полное равнодушие к реальности российской агрессии против Украины и ставит под удар моральные основы международного спорта", – говорится в сообщении.

В заявлении указано, что под российским флагом в XXI веке происходят тяжелые международные преступления – массовые убийства, военные преступления, пытки, депортация детей, уничтожение городов и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Триколор символизирует войну, террор и системное нарушение международного права.

Министры добавили, что допуск спортсменов государства-агрессора под этим символом во время полномасштабной войны России против Украины – это "сознательная легитимизация агрессора, содействие его пропаганде и пренебрежение к миллионам украинских граждан, которые стали жертвами".

В МИД призвали международное спортивное сообщество дать оценку этому решению и не допустить дальнейшей политизации спорта российской пропагандой.

"Украина и в дальнейшем будет решительно отстаивать принципиальную позицию: государству, которое ведет захватническую войну и совершает зверства, не может быть места в международном спорте под собственным флагом до тех пор, пока преступления не прекращены, а справедливость не восстановлена", – добавили министры.

Международная федерация дзюдо (IJF), отменив нейтральный статус для спортсменов из России и позволив им выступать под своим флагом и гимном, заявила, что РФ якобы исторически является ведущей страной в мировом дзюдо и полное возвращение "обогатит соревнования на всех уровнях".