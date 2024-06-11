Мадонна поддержала Саммит мира: запостила видео и фото в флаге Украины

Певица Мадонна заявила, что выступает за мир для всех детей и никогда не остановится в этом

Мадонна (Фото: EPA)

Американская певица Мадонна поддержала проведение Саммита мира в Швейцарии и выступила за возвращение домой украинских детей, которых насильно депортировали в Россию. Об этом говорится в видеоролике, который звезда выложила в свой Instagram.

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Мадонна напомнила, что 15 июня мировые лидеры приедут в Швейцарию на мероприятие, которое посвящено прекращению российской войны против Украины.

На Саммите мира будут работать над вопросом возвращения более 19 000 украинских детей, которые депортированные в РФ, подчеркнула она.

"Я выступаю за мир для всех детей повсюду. По всему миру. И я никогда не остановлюсь!" – заявила певица.

По словам Мадонны, список стран, где страдают дети, немаленький. Кроме Украины, она привела в пример такие государства, как Израиль, Палестина, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго и Малави.

Мир может быть не согласен со многими вопросами, однако, он должен согласиться с тем, что этих детей нужно защитить, добавила звезда.

В апреле 35 активистов и лидеров мнений, в частности Барбара Стрейзанд, Шон Пенн, группа Imagine Dragons, Тимоти Снайдер и другие, обращались к Конгрессу США, чтобы тот принял выделение финансовой помощи Украине в размере $60 млрд.

В результате 20 апреля конгрессмены подписали законопроект об выделении Украины средств.

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