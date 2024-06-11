Мадонна підтримала Саміт миру: запостила відео і фото в прапорі України

Співачка Мадонна заявила, що виступає за мир для всіх дітей та ніколи не спиниться у цьому

Мадонна (Фото: EPA)

Американська співачка Мадонна підтримала проведення Саміту миру у Швейцарії та виступила за повернення додому українських дітей, силоміць депортованих до Росії. Про це йдеться у відеоролику, який зірка виклала до свого Instagram.

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Мадонна нагадала, що 15 червня світові лідери приїдуть до Швейцарії на захід, присвячений припиненню російської війни проти України.

На Саміті миру працюватимуть над питанням повернення понад 19 000 українських дітей, які були депортовані до РФ, підкреслила вона.

"Я виступаю за мир для всіх дітей всюди. По всьому світу. І я ніколи не спинюсь!" – заявила співачка.

За словами Мадонни, список країн, де страждають діти, є чималим. Крім України вона навела як приклад такі держави, як Ізраїль, Палестина, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго та Малаві.

Світ може бути не згодним з багатьма питаннями, проте він має погодитись з тим, що цих дітей потрібно захистити, додала зірка.

У квітні 35 активістів і лідерів думок, зокрема Барбара Стрейзанд, Шон Пенн, гурт Imagine Dragons, Тімоті Снайдер та інші, зверталися до Конгресу США, аби той ухвалив виділення фінансової допомоги Україні у розмірі $60 млрд.

У результаті 20 квітня конгресмени підписали законопроєкт щодо виділення України коштів.

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