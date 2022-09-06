МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии в своем отчете по итогам миссии на Запорожскую АЭС подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории станции.

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"Команда наблюдала присутствие российского военного персонала, транспортных средств и оборудования в разных местах на ЗАЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже машинных залов энергоблоков №1 и №2, а также военных автомобилей под эстакадой, соединяющей энергоблоки", — говорится в отчете.

МАГАТЭ отмечает, что персонал станции поддерживает работу и работоспособность всех систем безопасности ЗАЭС в штатном режиме, но ему приходится работать в очень сложных условиях, когда на станции присутствуют российские военные и представители Росатома.

Поэтому агентство считает, что для безопасной работы АЭС нужно убрать транспортные средства, которые могут мешать работе систем ядерной безопасности.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.

19 августа украинский атомный регулятор внес изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 на Запорожской АЭС, где российские оккупанты разместили военную технику и боеприпасы. Генерация энергии на них запрещена, так как детонирование боеприпасов в машинном зале может повредить важные для безопасности элементы и системы.

Это чревато тяжелым повреждением ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.

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Андрій Водяний

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