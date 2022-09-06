UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 18:58
МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории ЗАЭС - Фото
Фото: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии в своем отчете по итогам миссии на Запорожскую АЭС подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории станции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Команда наблюдала присутствие российского военного персонала, транспортных средств и оборудования в разных местах на ЗАЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже машинных залов энергоблоков №1 и №2, а также военных автомобилей под эстакадой, соединяющей энергоблоки", — говорится в отчете.

МАГАТЭ отмечает, что персонал станции поддерживает работу и работоспособность всех систем безопасности ЗАЭС в штатном режиме, но ему приходится работать в очень сложных условиях, когда на станции присутствуют российские военные и представители Росатома.

Поэтому агентство считает, что для безопасной работы АЭС нужно убрать транспортные средства, которые могут мешать работе систем ядерной безопасности.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.
  • 19 августа украинский атомный регулятор внес изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 на Запорожской АЭС, где российские оккупанты разместили военную технику и боеприпасы. Генерация энергии на них запрещена, так как детонирование боеприпасов в машинном зале может повредить важные для безопасности элементы и системы.
  • Это чревато тяжелым повреждением ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.

Читайте также: "ООН, как обстоят дела?" Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МАГАТЭ заэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 