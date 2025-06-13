Махинации с выплатами в 110-й бригаде. ГБР сообщило военным о новых подозрениях

Есть данные о 50 военных, получавших надбавки за фиктивное пребывание на передовой

Следственные действия (Фото: ДБР)

Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Вооруженных Сил Украины получили новые подозрения в уголовном производстве относительно махинаций с выплатами. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, в бригаде незаконно начислялись боевые надбавки военным, которые фактически не выполняли своих обязанностей.

ГБР напомнило, что в декабре 2024 года подозрение получил заместитель командира бригады, создавший схемы поборов с бойцов. В январе 2025 года правоохранители задержали его соучастника – командира группы материального обеспечения.

Следователи установили, что они создали преступное объединение в составе семи военных. Чиновники привлекали к этой деятельности солдат, среди которых трое водителей и работник ремонтной мастерской.

Эти военные месяцами не являлись на службу, но регулярно отдавали часть незаконно полученных надбавок руководству бригады. По указанию заместителя командира, их фамилии вносили в списки командированных в район боевых действий.

Общая сумма незаконно выплаченных надбавок только этим четырем военным превысила 5,3 млн грн.

Следствие также располагает данными еще о 50 военнослужащих, которые получали надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться отдельно.

Заместителю командира бригады объявлено новое подозрение по следующим статьям:

→ создание преступной организации;

→ растрата имущества в особо крупных размерах;

→ превышение власти в условиях военного положения;

→ служебный подлог;

→ уклонение от военной службы;

→ похищение огнестрельного оружия;

→ незаконное лишение свободы;

→ угроза убийством.

Также сообщено о подозрении:

→ командиру группы материального обеспечения. Ему инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, служебный подлог, уклонение от военной службы и превышение власти;

→ четырех солдат подозревают в участии в преступной организации, растрате имущества и уклонении от военной службы.

Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В ГБР отметили, чтобы компенсировать нанесенный ущерб, почти 7 млн грн, изъятых во время обысков у организатора схемы, передали в Агентство по розыску и менеджменту активов. Также арестовано его имущество.

30 декабря 2024 года ГБР сообщило, что вручило подозрение за превышение служебных полномочий и присвоение оружия заместителю командира 110-й бригады.

Правоохранители утверждали, что с начала 2024 года он организовал схему, позволяющую военным, не желавшим служить, получать деньги. За половину их зарплаты он обеспечивал отсутствие на службе, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.