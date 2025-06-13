Махінації з виплатами у 110 бригаді. ДБР повідомило військовим нові підозри

Є дані про 50 військових, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Збройних Сил України отримали нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінацій з виплатами. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, у бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовим, які фактично не виконували своїх обов’язків.

ДБР нагадало, що у грудні 2024 року підозру отримав заступник командира бригади, який створив схеми поборів з бійців. У січні 2025 року правоохоронці затримали його співучасника – командира групи матеріального забезпечення.

Слідчі встановили, що вони створили злочинне об’єднання у складі семи військових. Посадовці залучали до цієї діяльності солдатів, серед яких троє водіїв і працівник ремонтної майстерні.

Ці військові місяцями не з’являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій.

Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовим перевищила 5,3 млн грн.

Слідство також має дані про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо.

Наразі заступнику командира бригади оголошено нову підозру за такими статтями:

→ створення злочинної організації;

→ розтрата майна в особливо великих розмірах;

→ перевищення влади в умовах воєнного стану;

→ службове підроблення;

→ ухилення від військової служби;

→ викрадення вогнепальної зброї;

→ незаконне позбавлення волі;

→ погроза вбивством.

Також повідомлено про підозру:

→ командиру групи матеріального забезпечення. Йому інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, службове підроблення, ухилення від військової служби та перевищення влади;

→ чотирьох солдатів підозрюють в участі у злочинній організації, розтраті майна й ухиленні від військової служби.

Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У ДБР зазначили, щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 млн грн, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Також заарештовано його майно.

30 грудня 2024 року ДБР повідомило, що вручило підозру за перевищення службових повноважень і привласнення зброї заступнику командира 110 бригади.

Правоохоронці стверджували, що з початку 2024 року він організував схему, що дозволяла військовим, які не бажали служити, отримувати гроші. За половину їхньої зарплатні він забезпечував їх відсутність на службі, а деяким навіть оформлювали бойові виплати.