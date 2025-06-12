ДБР: Правоохоронця підозрюють у видаленні даних про ухилянтів від мобілізації

Ухилянти платили за таку "послугу" від $1000 до $2000, зазначає слідство

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному правоохоронцю з Дніпропетровщини у справі щодо незаконного видалення даних про ухилянтів від мобілізації. Про це повідомляє ДБР.

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами.

Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від $1000 до $2000. Загалом із бази даних у такий спосіб зникли відомості про понад 850 осіб, повідомили в ДБР.

Правоохоронці зазначають, що минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області.

Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який видалив з бази понад 350 карток.