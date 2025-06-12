ДБР: Правоохоронця підозрюють у видаленні даних про ухилянтів від мобілізації
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному правоохоронцю з Дніпропетровщини у справі щодо незаконного видалення даних про ухилянтів від мобілізації. Про це повідомляє ДБР.
Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами.
Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від $1000 до $2000. Загалом із бази даних у такий спосіб зникли відомості про понад 850 осіб, повідомили в ДБР.
Правоохоронці зазначають, що минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області.
Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.
Також підозру отримав і її колега, який видалив з бази понад 350 карток.
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