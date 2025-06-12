ГБР: Правоохранителя подозревают в удалении данных об уклонистах от мобилизации

Уклонисты платили за такую "услугу" от $1000 до $2000, отмечает следствие

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному правоохранителю из Днепропетровской области по делу о незаконном удалении данных об уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает ГБР.

Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами.

Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от $1000 до $2000. В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 людях, сообщили в ГБР.

Правоохранители отмечают, что на прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, удалившая более 500 учетных карт жителей Днепропетровской области.

Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.

Также подозрение получил и ее коллега, удаливший с базы более 350 карт.