ГБР: Правоохранителя подозревают в удалении данных об уклонистах от мобилизации
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному правоохранителю из Днепропетровской области по делу о незаконном удалении данных об уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает ГБР.
Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами.
Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от $1000 до $2000. В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 людях, сообщили в ГБР.
Правоохранители отмечают, что на прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, удалившая более 500 учетных карт жителей Днепропетровской области.
Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.
Также подозрение получил и ее коллега, удаливший с базы более 350 карт.
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