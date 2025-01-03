Майк Джонсон со второй попытки переизбрался на должность спикера Палаты представителей

После первого голосования Джонсон не смог набрать 218 необходимых голосов для переизбрания

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Майка Джонсона со второй попытки переизбрали на должность спикера Палаты представителей Конгресса США, он набрал 218 необходимых голосов. Это следует из трансляции C-Span.

Во время первого голосования, которое состоялось вечером 3 января, Джонсон получил всего 216 голосов. Это произошло несмотря на большинство Республиканской партии в Палате представителей и поддержку избранного президента США Дональда Трампа.

Во время трансляции Джонсон общался с представителями двух ключевых республиканских фракций: Эндрю Оглесом из Кокуса Свободы (правого крыла республиканцев в Палате представителей. – Ред.) и Дасти Джонсоном, представляющим Мейн-Стрит.

Оба политика в свою очередь разговаривали с колеблющимися, работая в зале во время поименного голосования. После этого Джонсон получил 218 голосов.

Теперь официально 119-й созыв Конгресса США начал работу.

27 ноября 2024 года Politico Pro писало, что Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.

4 декабря Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.