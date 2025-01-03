Майк Джонсон со второй попытки переизбрался на должность спикера Палаты представителей
Майка Джонсона со второй попытки переизбрали на должность спикера Палаты представителей Конгресса США, он набрал 218 необходимых голосов. Это следует из трансляции C-Span.
Во время первого голосования, которое состоялось вечером 3 января, Джонсон получил всего 216 голосов. Это произошло несмотря на большинство Республиканской партии в Палате представителей и поддержку избранного президента США Дональда Трампа.
Во время трансляции Джонсон общался с представителями двух ключевых республиканских фракций: Эндрю Оглесом из Кокуса Свободы (правого крыла республиканцев в Палате представителей. – Ред.) и Дасти Джонсоном, представляющим Мейн-Стрит.
Оба политика в свою очередь разговаривали с колеблющимися, работая в зале во время поименного голосования. После этого Джонсон получил 218 голосов.
Теперь официально 119-й созыв Конгресса США начал работу.
- 27 ноября 2024 года Politico Pro писало, что Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.
- 4 декабря Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.