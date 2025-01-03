Майк Джонсон з другої спроби переобрався на посаду спікера Палати представників

Після першого голосування Джонсон не зміг набрати 218 необхідних голосів для переобрання

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Майка Джонсона з другої спроби переобрали на посаду спікера Палати представників Конгресу США, він набрав 218 необхідних голосів. Це випливає з трансляції C-Span.

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Під час першого голосування, яке відбулося ввечері 3 січня, Джонсон отримав лише 216 голосів. Це сталося попри більшість Республіканської партії у Палаті представників та підтримку обраного президента США Дональда Трампа.

Під час трансляції Джонсон спілкувався з представниками двох ключових республіканських фракцій: Ендрю Оглесом із Кокусу Свободи (правого крила республіканців у Палаті представників. – Ред.) та Дасті Джонсоном, який представляє Мейн-Стріт.

Обидва політики своєю чергою розмовляли з тими, хто вагався, працюючи в залі під час поіменного голосування. Після цього Джонсон отримав 218 голосів.

Тепер офіційно 119-те скликання Конгресу США почало роботу.

27 листопада 2024 року Politico Pro писало, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України.

4 грудня Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.