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Макрон будет просить Си не сближаться с Путиным. В США считают, что не выйдет — Politico

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:29
Макрон будет просить Си не сближаться с Путиным. В США считают, что не выйдет — Politico - Фото
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Белом доме сомневаются, что у президента Франции Эмманюэля Макрона получится уговорить главу КНР Си Цзиньпина не сближаться с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Во время своего визита в Китай Макрон надеется отговорить Си от сближения с Путиным и попросить того играть посредническую роль в войне РФ против Украины. 

Отмечается, что неясно, какие рычаги воздействия на Си есть у Микрона, а учитывая его неудачные попытки играть роль посредника в Украине или в возобновлении ядерной сделки с Ираном, в США и других странах сомневаются, что поездка принесет серьезные результаты. 

По словам трех чиновников из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон не особо надеется на прорыв, а Си вряд ли выполнит какие-либо просьбы Макрона. 

Представители Белого дома упомянули неудачные попытки Макрона выступить в качестве переговорщика с Путиным перед началом большой войны РФ против Украины и ожидают такого же и сейчас. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции в войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Боррель: Китай не делает различий между агрессором и жертвой агрессии 

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин переговоры эмманюэль макрон си цзиньпин джо байден
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