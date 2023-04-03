Макрон будет просить Си не сближаться с Путиным. В США считают, что не выйдет — Politico
В Белом доме сомневаются, что у президента Франции Эмманюэля Макрона получится уговорить главу КНР Си Цзиньпина не сближаться с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Во время своего визита в Китай Макрон надеется отговорить Си от сближения с Путиным и попросить того играть посредническую роль в войне РФ против Украины.
Отмечается, что неясно, какие рычаги воздействия на Си есть у Микрона, а учитывая его неудачные попытки играть роль посредника в Украине или в возобновлении ядерной сделки с Ираном, в США и других странах сомневаются, что поездка принесет серьезные результаты.
По словам трех чиновников из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон не особо надеется на прорыв, а Си вряд ли выполнит какие-либо просьбы Макрона.
Представители Белого дома упомянули неудачные попытки Макрона выступить в качестве переговорщика с Путиным перед началом большой войны РФ против Украины и ожидают такого же и сейчас.
- Лидер КНР Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с российским диктатором Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- 24 марта в МИД КНР обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.
- Президент Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
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