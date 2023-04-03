Макрон будет просить Си не сближаться с Путиным. В США считают, что не выйдет — Politico

В Белом доме сомневаются, что у президента Франции Эмманюэля Макрона получится уговорить главу КНР Си Цзиньпина не сближаться с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Во время своего визита в Китай Макрон надеется отговорить Си от сближения с Путиным и попросить того играть посредническую роль в войне РФ против Украины.

Отмечается, что неясно, какие рычаги воздействия на Си есть у Микрона, а учитывая его неудачные попытки играть роль посредника в Украине или в возобновлении ядерной сделки с Ираном, в США и других странах сомневаются, что поездка принесет серьезные результаты.

По словам трех чиновников из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон не особо надеется на прорыв, а Си вряд ли выполнит какие-либо просьбы Макрона.

Представители Белого дома упомянули неудачные попытки Макрона выступить в качестве переговорщика с Путиным перед началом большой войны РФ против Украины и ожидают такого же и сейчас.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции в войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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