Макрон: Франция должна мобилизоваться, Россия использует газ как оружие в войне с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет использовать газ как оружие в войне против Украины, а поэтому его страна должна "мобилизоваться". Об этом он сообщил в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, цитирует его France 24.

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По его словам, Франции необходимо "мобилизоваться", чтобы подготовиться к вероятному сценарию нехватки энергии этой осенью, потому что Россия использует сокращение поставок в Европу в качестве оружия в войне против Украины.

Он отметил, что Франция стремится как можно скорее отказаться от российского газа.

"Россия уже начала отключать поставки газа, закрыв газопровод Северный поток-1. Это очень четкое сообщение: газ будет использоваться в качестве оружия войны. Нам нужно будет полностью обойтись без российского газа", – сказал Макрон.

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Дмитрий Гриниченко

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