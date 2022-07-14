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Макрон: Франция должна мобилизоваться, Россия использует газ как оружие в войне с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 16:30
Макрон: Франция должна мобилизоваться, Россия использует газ как оружие в войне с Украиной - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет использовать газ как оружие в войне против Украины, а поэтому его страна должна "мобилизоваться". Об этом он сообщил в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, цитирует его France 24.

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По его словам, Франции необходимо "мобилизоваться", чтобы подготовиться к вероятному сценарию нехватки энергии этой осенью, потому что Россия использует сокращение поставок в Европу в качестве оружия в войне против Украины.

Он отметил, что Франция стремится как можно скорее отказаться от российского газа. 

"Россия уже начала отключать поставки газа, закрыв газопровод Северный поток-1. Это очень четкое сообщение: газ будет использоваться в качестве оружия войны. Нам нужно будет полностью обойтись без российского газа", – сказал Макрон. 

Читайте также: Макрон: Война в Украине продолжится, лето и начало осени будут очень тяжелыми 

Дмитрий Гриниченко
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