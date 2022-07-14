Макрон: Франция должна мобилизоваться, Россия использует газ как оружие в войне с Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет использовать газ как оружие в войне против Украины, а поэтому его страна должна "мобилизоваться". Об этом он сообщил в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, цитирует его France 24.
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По его словам, Франции необходимо "мобилизоваться", чтобы подготовиться к вероятному сценарию нехватки энергии этой осенью, потому что Россия использует сокращение поставок в Европу в качестве оружия в войне против Украины.
Он отметил, что Франция стремится как можно скорее отказаться от российского газа.
"Россия уже начала отключать поставки газа, закрыв газопровод Северный поток-1. Это очень четкое сообщение: газ будет использоваться в качестве оружия войны. Нам нужно будет полностью обойтись без российского газа", – сказал Макрон.
- Макрон не видит конца войны в Украине в течение нескольких недель и даже месяцев, однако считает, что Россия "не может и не должна выиграть эту войну".
- Также он заявлял, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России".
- Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы.
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