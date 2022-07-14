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Макрон: Война в Украине продолжится, лето и начало осени будут очень тяжелыми

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 15:49
Макрон: Война в Украине продолжится, лето и начало осени будут очень тяжелыми - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война России против Украины будет продолжаться, а также высказал мнение, что лето и начало осени "будут тяжелыми". Об этом он сообщил в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, цитирует его BFMTV

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По его словам, необходимо готовиться к тому, что война в Украине будет продолжаться. Макрон отметил, что лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми". 

"Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине", — сказал французский президент.

Напомним, что Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы. 

Читайте также: Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война франция эмманюэль макрон
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