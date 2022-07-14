Макрон: Война в Украине продолжится, лето и начало осени будут очень тяжелыми

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война России против Украины будет продолжаться, а также высказал мнение, что лето и начало осени "будут тяжелыми". Об этом он сообщил в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, цитирует его BFMTV.

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По его словам, необходимо готовиться к тому, что война в Украине будет продолжаться. Макрон отметил, что лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".

"Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине", — сказал французский президент.

Напомним, что Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы.

Макрон не видит конца войны в Украине в течение нескольких недель и даже месяцев, однако считает, что Россия "не может и не должна выиграть эту войну".

Также он заявлял, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС направляет "сильный сигнал России".

25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

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Дмитрий Гриниченко

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