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Макрон и Меркель призвали Путина к переговорам в нормандском формате

31.03.2021, 09:28
Макрон и Меркель призвали Путина к переговорам в нормандском формате - Фото
Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото – Charles Platiau, EPA)

Франция и Германия призвали Россию к проведению переговоров в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении спикера правительства Германии Штеффена Зайберта.

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Зайберт сделал заявление по итогам видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина, прошедшей вчера, 30 марта.

"Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации минских соглашений", – говорится в заявлении.

  • 26 марта 2021 года недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.
  • 29 марта, когда стало известно о готовящихся трехсторонних переговорах Германии, России и Франции, МИД Украины заявил, что только в полном, а не сокращенном, составе нормандского формата можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования войны на Донбассе.
  • Вчера, 30 марта, после переговоров Меркель, Макрона и Путина, пресс-служба французского президента заявила, что Россию призвали стабилизировать режим прекращения огня на Донбассе.
Денис Юдин
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