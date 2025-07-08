Макрон: На карту в Украине поставлена безопасность Европы, мы не откажемся от поддержки
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы "никогда не откажутся от Украины", ведь на карту поставлена европейская безопасность. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Великобритании перед членами Палаты лордов и Палаты общин, передает Le Monde.
"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту в Украине поставлены наша безопасность и наши общие принципы", – сказал Макрон.
Он отметил, что в течение последних нескольких лет союзники усердно работали, чтобы поддержать украинский народ, помогая ему сопротивляться. Президент Франции подчеркнул, что в Украине на карту поставлены стабильность Европы и мир, которыми последние десятилетия "наслаждаются поколения".
На 10 июля запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также заседание "коалиции желающих".
- 1 июля Макрон обсудил с Путинами войну России против Украины. Это был первый разговор с 2022 года. Сразу после глава Франции позвонил Зеленскому и рассказал детали разговора с Путиным.