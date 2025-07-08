Макрон: На карту в Украине поставлена безопасность Европы, мы не откажемся от поддержки

Французский президент заявил, что союзники будут "бороться до последнего" за мир в Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы "никогда не откажутся от Украины", ведь на карту поставлена европейская безопасность. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Великобритании перед членами Палаты лордов и Палаты общин, передает Le Monde.

"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту в Украине поставлены наша безопасность и наши общие принципы", – сказал Макрон.

Он отметил, что в течение последних нескольких лет союзники усердно работали, чтобы поддержать украинский народ, помогая ему сопротивляться. Президент Франции подчеркнул, что в Украине на карту поставлены стабильность Европы и мир, которыми последние десятилетия "наслаждаются поколения".

На 10 июля запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также заседание "коалиции желающих".