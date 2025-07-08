Макрон: На кону в Україні безпека Європи, ми не відмовлятимемося від підтримки
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці "ніколи не відмовляться від України", адже на кону стоїть європейська безпека. Про це він сказав під час виступу у парламенті Великої Британії перед членами Палати лордів і Палати громад. передає Le Monde.
"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню, розпочати переговори щодо побудови міцного та тривалого миру, тому що на кону в Україні наша безпека й наші спільні принципи", – сказав Макрон.
Він зазначив, що протягом останніх кількох років союзники наполегливо працювали, щоб підтримати український народ, допомагаючи йому чинити опір. Президент Франції підкреслив, що в Україні на карту поставлені стабільність Європи та мир, якими останні десятиліття "насолоджуються покоління".
На 10 липня запланована зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії. Кіром Стармером, а також засідання "коаліції охочих".
- 1 липня Макрон обговорив з Путіним війну Росії проти України. Це була їх перша розмова з 2022 року. Одразу після глава Франції зателефонував Зеленському і розповів деталі розмови з Путіним.