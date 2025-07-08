Макрон: На кону в Україні безпека Європи, ми не відмовлятимемося від підтримки

Президент Франції заявив, що союзники будуть "боротися до кінця" за мир в Україні

Емманюель Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці "ніколи не відмовляться від України", адже на кону стоїть європейська безпека. Про це він сказав під час виступу у парламенті Великої Британії перед членами Палати лордів і Палати громад. передає Le Monde.

"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню, розпочати переговори щодо побудови міцного та тривалого миру, тому що на кону в Україні наша безпека й наші спільні принципи", – сказав Макрон.

Він зазначив, що протягом останніх кількох років союзники наполегливо працювали, щоб підтримати український народ, допомагаючи йому чинити опір. Президент Франції підкреслив, що в Україні на карту поставлені стабільність Європи та мир, якими останні десятиліття "насолоджуються покоління".

На 10 липня запланована зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії. Кіром Стармером, а також засідання "коаліції охочих".