Макрон – о безопасности на Олимпиаде: Нам удалось предотвратить сотни опасных действий

Французский президент отметил, что правоохранителям удалось обнаружить около 5600 человек, которые могли представлять угрозу безопасности

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / AURELIEN MORISSARD)

Французские правоохранители предотвратили "сотни опасных действий" во время Олимпийских игр в Париже. Об этом в Елисейском дворце заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Мы провели более миллиона административных расследований, что позволило избежать сотен опасных инцидентов", – сказал Макрон.

Французский президент отметил, что эти расследования позволили выявить около 5600 человек, которые могли представлять угрозу безопасности.

В Парижском регионе для обеспечения безопасности во время Олимпиады привлекли 35 000 полицейских и жандармов. Они использовали дроны, конную полицию и передвижные криминалистические лаборатории. Также полиция приняла меры для облегчения коммуникации с иностранными туристами, которые не говорят по-французски.

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