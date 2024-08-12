Макрон – про безпеку на Олімпіаді: Нам вдалося запобігти сотням небезпечних дій

Французький президент зазначив, що правоохоронцям вдалося виявити близько 5600 осіб, які могли становити загрозу безпеці

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / AURELIEN MORISSARD)

Французькі правоохоронці запобігли "сотням небезпечних дій" під час Олімпійських ігор у Парижі. Про це у Єлисейському палаці заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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"Ми провели понад мільйон адміністративних розслідувань, що дало змогу уникнути сотень небезпечних інцидентів", – сказав Макрон.

Французький президент зазначив, що ці розслідування дозволили виявити близько 5600 осіб, які могли становити загрозу безпеці.

Загалом у Паризькому регіоні для забезпечення безпеки під час Олімпіади залучили 35 000 поліціянтів і жандармів. Вони використовували дрони, кінну поліцію та пересувні криміналістичні лабораторії. Також поліція вжила заходів для полегшення комунікації з іноземними туристами, які не говорять французькою.

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