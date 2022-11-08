Макрон: Переговоры с Россией возможны только на условиях Украины, когда она этого захочет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что убежден в необходимости переговоров между РФ и Украиной "в какой-то момент". Об этом он сказал во время визита в Египет, цитирует его французский канал La Chaîne Info.

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По словам Макрона, Украине "однажды "стоит возобновить переговоры, чтобы "положить конец конфликту".

"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров. Это должно быть возможно сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной", — сказал Макрон.

Одновременно он отметил, что выдвинул "совершенно радикальные предварительные условия ввиду высокой напряженности на местах". Французский лидер упомянул удары по критической инфраструктуре.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", — сказал Макрон.

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Дмитро Гриниченко

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