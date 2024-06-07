Макрон признал – давление как можно быстрее закончить войну есть. Но не на Украину

Французский лидер заверил, что страны Запада не станут давить на государство и армию, которая защищается от агрессора

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг якобы давление на Украину как можно быстрее завершить войну, однако подчеркнул, что такое давление осуществляется на РФ. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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У Макрона спросили, считает ли он, что со стороны союзников существует давление на Украину и Зеленского в частности, чтобы быстрее закончить войну.

"Я отвечу очень просто: да, есть большое давление, чтобы война закончилась быстро. Это давление оказывается на Владимира Путина, потому что он это начал, это он нарушил международные признанные границы и это он агрессирует и напал на суверенный народ", – заявил Макрон.

Он отметил, что Запад не будет давить на страну, ее народ, армию и руководителей, которые защищают себя.

"Франция всегда на стороне мира. Но мир не является капитуляцией", – добавил он.

Украина неоднократно исключала любые возможности замороженного конфликта и переговоров с РФ, пока ее войска не покинут территорию страны.

В последнее время все большее количество стран отменяют запрет бить своим оружием по территории России. Но Штаты не поощряют ударов по Москве и Кремлю.

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