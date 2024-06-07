Макрон признал – давление как можно быстрее закончить войну есть. Но не на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг якобы давление на Украину как можно быстрее завершить войну, однако подчеркнул, что такое давление осуществляется на РФ. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
У Макрона спросили, считает ли он, что со стороны союзников существует давление на Украину и Зеленского в частности, чтобы быстрее закончить войну.
"Я отвечу очень просто: да, есть большое давление, чтобы война закончилась быстро. Это давление оказывается на Владимира Путина, потому что он это начал, это он нарушил международные признанные границы и это он агрессирует и напал на суверенный народ", – заявил Макрон.
Он отметил, что Запад не будет давить на страну, ее народ, армию и руководителей, которые защищают себя.
"Франция всегда на стороне мира. Но мир не является капитуляцией", – добавил он.
- Украина неоднократно исключала любые возможности замороженного конфликта и переговоров с РФ, пока ее войска не покинут территорию страны.
- В последнее время все большее количество стран отменяют запрет бить своим оружием по территории России. Но Штаты не поощряют ударов по Москве и Кремлю.
Читайте также: "Нельзя одной рукой сражаться, а другую держать за спиной". Что меняет разрешение на удары по России