Макрон визнав – тиск якнайшвидше завершити війну є. Але не на Україну

Французький лідер запевнив, що країни Заходу не стануть тиснути на ту державу й армію, яка захищається від агресора

Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон спростував нібито тиск на Україну якомога швидше завершити війну, проте наголосив, що такий тиск здійснюється на РФ. Про це він сказав під час спільної пресконференції із українським лідером Володимиром Зеленським.

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У Макрона запитали, чи вважає він, що з боку союзників існує тиск на Україну і Зеленського зокрема, щоб швидше закінчити війну.

"Я відповім дуже просто: так, є великий тиск, щоб війна закінчилася швидко. Цей тиск влаштовується на Володимира Путіна, тому що він це почав, це він порушив міжнародні визнані кордони і це він агресує і напав на суверенний народ", – заявив Макрон.

Він наголосив, що Захід не буде тиснути на країну, її народ, армію і керівників, які захищають себе.

"Франція завжди на боці миру. Але мир не є капітуляцією", – додав він.

Україна неодноразово відкидала будь-які можливості замороженого конфлікту і переговорів з РФ, допоки її війська не залишать територію країни.

Останнім часом дедалі більше країн скасовують заборону бити своєю зброєю по території Росії. Але Штати не заохочують ударів по Москві та Кремлю.

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