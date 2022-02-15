Макрон призвал Путина не признавать "республиками" террористов на Донбассе
15.02.2022, 20:16
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина "не признавать независимость" регионов Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
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"Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", — заявил представитель Елисейского дворца.
По его словам, Путин сказал, что он не инициировал это решение парламента.
- 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
- В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
- В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание "республиками" оккупированных частей Донбасса будет "политической катастрофой".
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