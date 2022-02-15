Макрон призвал Путина не признавать "республиками" террористов на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина "не признавать независимость" регионов Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

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"Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", — заявил представитель Елисейского дворца.

По его словам, Путин сказал, что он не инициировал это решение парламента.

15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".

В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО.

В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.

В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание "республиками" оккупированных частей Донбасса будет "политической катастрофой".

Вадим Ребрина

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