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Макрон призвал Путина не признавать "республиками" террористов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 20:16
Макрон призвал Путина не признавать
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина "не признавать независимость" регионов Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

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"Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", — заявил представитель Елисейского дворца.

По его словам, Путин сказал, что он не инициировал это решение парламента.

  • 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
  • В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО. 
  • В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
  • В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия. 
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание "республиками" оккупированных частей Донбасса будет "политической катастрофой".
Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин госдума эмманюэль макрон
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