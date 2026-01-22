Макрон заявил о задержании нефтяного танкера, который направлялся из России – фото

Судно под фальшивым флагом задержали в Средиземном море

Эммануэль Макрон (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

22 января Военно-морские силы Франции поднялись на борт нефтяного танкера, который следовал из России и принадлежит к "теневому флоту". Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом", – написал Макрон.

Французский президент отметил, что операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников. Она была осуществлена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Также Макрон рассказал о начале судебного расследования. Судно было перенаправлено.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессии против Украины", – резюмировал он.

Фото: X-аккаунт Эммануэля Макрона