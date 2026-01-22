Макрон заявил о задержании нефтяного танкера, который направлялся из России – фото
22 января Военно-морские силы Франции поднялись на борт нефтяного танкера, который следовал из России и принадлежит к "теневому флоту". Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом", – написал Макрон.
Французский президент отметил, что операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников. Она была осуществлена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.
Также Макрон рассказал о начале судебного расследования. Судно было перенаправлено.
"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессии против Украины", – резюмировал он.
- 12 января 2026 года газета WSJ сообщила, что как минимум 15 "теневых" танкеров сменили свои флаги на российские с начала января.
- 13 января президент Зеленский заявил об остановке минимум каждого пятого "теневого" танкера России.
