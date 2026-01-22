Макрон заявив про затримання нафтового танкера, який прямував з Росії – фото

Емманюель Макрон (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

22 січня Військово-морські сили Франції піднялись на борт нафтового танкера, який ішов з Росії та належить до "тіньового флоту". Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми не потерпимо ніяких порушень. Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, який підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором", – написав Макрон.

Французький президент зазначив, що операцію було проведено в Середземному морі за підтримки кількох союзників. Її було здійснено у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Також Макрон розповів про початок судового розслідування. Судно було переспрямовано.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресії проти України", – резюмував він.

Фото: X-акаунт Емманюеля Макрона