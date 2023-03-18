Мальтийский Орден поможет МВД готовить специалистов по психологической реабилитации
Мальтийский Орден готов принять участие в обучении специалистов по психологической реабилитации в рамках проекта Министерства внутренних дел. Об этом стало известно после встречи главы МВД Игоря Клименко и посла Мальтийского Ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне, передает пресс-служба МВД.
Как отмечается, стороны обсудили вопросы реабилитации и психологической поддержки работников органов системы МВД Украины, а также помощи Мальтийского Ордена в гуманитарном контексте.
Речь идет о развертывании мобильных госпиталей и восстановлении медицинских учреждений.
"Мы хотим построить новую систему, обеспечивающую лечение, реабилитацию, сопровождение каждого нашего работника. В скором времени мы открываем реабилитационный центр вблизи Киева", – сказал Клименко.
Котроне заявил, что Мальтийский Орден готов приобщиться к этому проекту в контексте обучения специалистов по психологической реабилитации.
- В августе 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украину обороняют более 1 млн человек, и в будущем ветеранское сообщество станет одним из самых больших в стране.
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