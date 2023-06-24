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Маляр о мятеже в России: Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 18:19
Маляр о мятеже в России: Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала попытку военного мятежа в России неизбежной деградацией российского государства, но призвала не радоваться преждевременно, а "относиться осторожно и готовиться к любым сценариям".

Она отметила, что ценой неадекватного решения развязать войну с Украиной есть судьба самой России.

"Никакой конспирологии или мирового сговора в этом нет. Это естественные процессы. Они в таком виде себя уничтожат как государство, а мы, естественно, победим, потому что эволюционно готовы двигаться вперед", – написала Маляр.

Она дала ответы на три вопроса, которые сейчас волнуют общество.

"Как нам расценивать события, которые начались в России? Как неизбежную деградацию российского государства.

Что это значит для нас? Окно возможностей.

Стоит ли нам радоваться? Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям", – написала заместитель министра обороны.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
  • Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ повернуть оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.
  • Белорусский добровольческий полк Калиновского обратился к белорусам и армии РБ с призывом не участвовать в "гражданской войне" в России, а готовиться к свержению режима диктатора Александра Лукашенко.
Вадим Ребрина
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Анна Маляр
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