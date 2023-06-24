Маляр о мятеже в России: Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям
Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала попытку военного мятежа в России неизбежной деградацией российского государства, но призвала не радоваться преждевременно, а "относиться осторожно и готовиться к любым сценариям".
Она отметила, что ценой неадекватного решения развязать войну с Украиной есть судьба самой России.
"Никакой конспирологии или мирового сговора в этом нет. Это естественные процессы. Они в таком виде себя уничтожат как государство, а мы, естественно, победим, потому что эволюционно готовы двигаться вперед", – написала Маляр.
Она дала ответы на три вопроса, которые сейчас волнуют общество.
"Как нам расценивать события, которые начались в России? Как неизбежную деградацию российского государства.
Что это значит для нас? Окно возможностей.
Стоит ли нам радоваться? Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям", – написала заместитель министра обороны.
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