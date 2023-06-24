Маляр о мятеже в России: Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала попытку военного мятежа в России неизбежной деградацией российского государства, но призвала не радоваться преждевременно, а "относиться осторожно и готовиться к любым сценариям".

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Она отметила, что ценой неадекватного решения развязать войну с Украиной есть судьба самой России.

"Никакой конспирологии или мирового сговора в этом нет. Это естественные процессы. Они в таком виде себя уничтожат как государство, а мы, естественно, победим, потому что эволюционно готовы двигаться вперед", – написала Маляр.

Она дала ответы на три вопроса, которые сейчас волнуют общество.

"Как нам расценивать события, которые начались в России? Как неизбежную деградацию российского государства.

Что это значит для нас? Окно возможностей.

Стоит ли нам радоваться? Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям", – написала заместитель министра обороны.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

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