Беларуский полк Калиновского призвал беларусов готовиться к свержению Лукашенко – видео
Беларуский добровольческий полк Калиновского обратился к беларусам и армии РБ с призывом не участвовать в "гражданской войне" в России, а готовиться к свержению режима диктатора Александра Лукашенко.
"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры быстро приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем беларуским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается", – сказал военный в видеообращении.
Он заявил, что полк имеет в Беларуси резерв, который включает действующих военных, военных запаса и просто граждан, которые готовы освобождать Беларусь от тирании Лукашенко.
"Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны... Военные, резервисты, беларусы, ждите нашего сигнала. Время свободы близится", – сказал представитель полка Калиновского.
Ранее Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ повернуть оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.
- Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.
- По данным украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.
- Диктатор подписал закон о штрафах и административном аресте сроком до 30 суток "за нарушение режима военного положения"
Комментарии