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Беларуский полк Калиновского призвал беларусов готовиться к свержению Лукашенко – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 17:49
Беларуский полк Калиновского призвал беларусов готовиться к свержению Лукашенко – видео - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из видео Россия 1)

Беларуский добровольческий полк Калиновского обратился к беларусам и армии РБ с призывом не участвовать в "гражданской войне" в России, а готовиться к свержению режима диктатора Александра Лукашенко.

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры быстро приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем беларуским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается", – сказал военный в видеообращении.

Он заявил, что полк имеет в Беларуси резерв, который включает действующих военных, военных запаса и просто граждан, которые готовы освобождать Беларусь от тирании Лукашенко.

"Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны... Военные, резервисты, беларусы, ждите нашего сигнала. Время свободы близится", – сказал представитель полка Калиновского.

Ранее Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ повернуть оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.

  • Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.
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  • Диктатор подписал закон о штрафах и административном аресте сроком до 30 суток "за нарушение режима военного положения"
Вадим Ребрина
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александр лукашенкополк калиновского
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