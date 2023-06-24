Беларуский полк Калиновского призвал беларусов готовиться к свержению Лукашенко – видео

Беларуский добровольческий полк Калиновского обратился к беларусам и армии РБ с призывом не участвовать в "гражданской войне" в России, а готовиться к свержению режима диктатора Александра Лукашенко.

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"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры быстро приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем беларуским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается", – сказал военный в видеообращении.

Он заявил, что полк имеет в Беларуси резерв, который включает действующих военных, военных запаса и просто граждан, которые готовы освобождать Беларусь от тирании Лукашенко.

"Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны... Военные, резервисты, беларусы, ждите нашего сигнала. Время свободы близится", – сказал представитель полка Калиновского.

Ранее Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ повернуть оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.

Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

По данным украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.

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