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Білоруський полк Калиновського закликав білорусів готуватися до повалення Лукашенка – відео

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24.06.2023, 17:49
Білоруський полк Калиновського закликав білорусів готуватися до повалення Лукашенка – відео - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из видео Россия 1)

Білоруський добровольчий полк Калиновського звернувся до білорусів і армії РБ із закликом не брати участь у "громадянській війні" в Росії, а натомість готуватися до повалення режиму диктатора Олександра Лукашенка.

"Сприятливі умови для знищення диктатури швидко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується", – сказав військовий у відеозверненні.

Він заявив, що полк має у Білорусі резерв, який включає діючих військових, військових запасу і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від тиранії Лукашенка.

"Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони... Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", – сказав представник полку Калиновського.

Раніше Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" закликали своїх прихильників та армію РФ повернути зброю проти Кремля, щоб звільнити Росію від тиранії диктатора Володимира Путіна.

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Вадим Ребрина
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Олександр лукашенкополк калиновського
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