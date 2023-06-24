Білоруський полк Калиновського закликав білорусів готуватися до повалення Лукашенка – відео
Білоруський добровольчий полк Калиновського звернувся до білорусів і армії РБ із закликом не брати участь у "громадянській війні" в Росії, а натомість готуватися до повалення режиму диктатора Олександра Лукашенка.
"Сприятливі умови для знищення диктатури швидко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується", – сказав військовий у відеозверненні.
Він заявив, що полк має у Білорусі резерв, який включає діючих військових, військових запасу і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від тиранії Лукашенка.
"Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони... Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", – сказав представник полку Калиновського.
Раніше Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" закликали своїх прихильників та армію РФ повернути зброю проти Кремля, щоб звільнити Росію від тиранії диктатора Володимира Путіна.
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