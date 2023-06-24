Білоруський полк Калиновського закликав білорусів готуватися до повалення Лукашенка – відео

Білоруський добровольчий полк Калиновського звернувся до білорусів і армії РБ із закликом не брати участь у "громадянській війні" в Росії, а натомість готуватися до повалення режиму диктатора Олександра Лукашенка.

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"Сприятливі умови для знищення диктатури швидко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується", – сказав військовий у відеозверненні.

Він заявив, що полк має у Білорусі резерв, який включає діючих військових, військових запасу і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від тиранії Лукашенка.

"Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони... Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", – сказав представник полку Калиновського.

Раніше Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" закликали своїх прихильників та армію РФ повернути зброю проти Кремля, щоб звільнити Росію від тиранії диктатора Володимира Путіна.

Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожіним.

За даними українських спецслужб, Путін утік із Москви.

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