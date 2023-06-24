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РДК та Легіон "Свобода Росії" закликали армію РФ повернути зброю проти Кремля

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 16:58
РДК та Легіон
Боєць РДК (Ілюстративне фото: Скриншот відео)

Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" закликали своїх прихильників та армію РФ повернути зброю проти Кремля, щоб звільнити Росію від тиранії диктатора Володимира Путіна.

Командир РДК Денис Нікітін заявив, що, за його інформацією, Путін залишив Москву, також звідти тікають представники російської "еліти".

"Фронт починає руйнуватися – деморалізовані та позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута та на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору", – заявив Нікітін. Підтвердження його словам від військового керівництва України наразі немає.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку", – сказав командир РДК.

Легіон "Свобода Росії" заявив: "На полі бою ми з Пригожиним — вороги, але зараз він каже правду: про те, як боягузливі генерали відправляють на смерть як гарматне м'ясо сотні тисяч росіян. Його слова показують, що миритися з корупцією, диктатурою , лицемірством – вже ніхто не буде. Ми сподіваємося, що війна зла проти зла послабить репресивну машину і ми з побратимами звільнимо Росію".

Легіон звернувся до російських військовослужбовців: "Солдати, офіцери: ваш час настав. Поверніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте міжусобицям втопити Росію в крові. Настав час припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян і повернутися додому: туди, де ви зараз потрібні".

  • Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожіним.
  • За даними українських спецслужб, Путін утік із Москви.
  • Диктатор підписав закон про штрафи та адміністративний арешт терміном до 30 діб "за порушення режиму воєнного стану"
Вадим Ребрина
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Росіярдк
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