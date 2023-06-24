РДК и Легион "Свобода России" призвали армию РФ обратить оружие против Кремля
Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ обратить оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.
Командир РДК Денис Никитин заявил, что, по его информации, Путин покинул Москву, также оттуда бегут представители российской "элиты".
"Фронт начинает рушиться – деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", – заявил Никитин. Подтверждения его слова от военного руководства Украины пока нет.
"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины! Вся координация будет идти через наши официальные каналы связи", – сказал командир РДК.
Легион "Свобода России" заявил: "На поле боя мы с Пригожиным — враги, но сейчас он говорит правду: о том, как трусливые генералы отправляют на смерть в качестве пушечного мяса сотни тысяч россиян. Его слова показывают, что мириться с коррупцией, диктатурой, лицемерием — уже никто не будет. Мы надеемся, что война зла против зла ослабит репрессивную машину и мы с побратимами освободим Россию".
Легион обратился к российским военнослужащим: "Солдаты, офицеры: ваш час настал. Разверните свое оружие на башни Кремля, не дайте междоусобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны".
- Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.
- По данным украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.
- Диктатор подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток "за нарушение режима военного положения"
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