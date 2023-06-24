РДК и Легион "Свобода России" призвали армию РФ обратить оружие против Кремля

Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" призвали своих сторонников и армию РФ обратить оружие против Кремля, чтобы освободить Россию от тирании диктатора Владимира Путина.

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Командир РДК Денис Никитин заявил, что, по его информации, Путин покинул Москву, также оттуда бегут представители российской "элиты".

"Фронт начинает рушиться – деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", – заявил Никитин. Подтверждения его слова от военного руководства Украины пока нет.

"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины! Вся координация будет идти через наши официальные каналы связи", – сказал командир РДК.

Легион "Свобода России" заявил: "На поле боя мы с Пригожиным — враги, но сейчас он говорит правду: о том, как трусливые генералы отправляют на смерть в качестве пушечного мяса сотни тысяч россиян. Его слова показывают, что мириться с коррупцией, диктатурой, лицемерием — уже никто не будет. Мы надеемся, что война зла против зла ослабит репрессивную машину и мы с побратимами освободим Россию".

Легион обратился к российским военнослужащим: "Солдаты, офицеры: ваш час настал. Разверните свое оружие на башни Кремля, не дайте междоусобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны".

Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

По данным украинских спецслужб, Путин бежал из Москвы.

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