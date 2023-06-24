Маляр про заколот в Росії: Краще ставитися обережно і готуватися до будь-яких сценаріїв

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".

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Вона зазначила, що ціною неадекватного рішення розв’язати війну з Україною є доля самої Росії.

"Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед", – написала Маляр.

Вона дала відповіді на три запитання, які наразі хвилюють суспільство.

"Як нам розцінювати події які почались в Росії? Як неминучу деградацію російської держави.

Що це означає для нас? Вікно можливостей.

Чи варто нам радіти? Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв", – написала заступниця міністра оборони.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" закликали своїх прихильників та армію РФ повернути зброю проти Кремля, щоб звільнити Росію від тиранії диктатора Володимира Путіна.

Білоруський добровольчий полк Калиновського звернувся до білорусів і армії РБ із закликом не брати участь у "громадянській війні" в Росії, а натомість готуватися до повалення режиму диктатора Олександра Лукашенка.

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