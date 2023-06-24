Маляр про заколот в Росії: Краще ставитися обережно і готуватися до будь-яких сценаріїв
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала спробу військового заколоту в Росії неминучою деградацією російської держави, але закликала не радіти передчасно, а "ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв".
Вона зазначила, що ціною неадекватного рішення розв’язати війну з Україною є доля самої Росії.
"Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед", – написала Маляр.
Вона дала відповіді на три запитання, які наразі хвилюють суспільство.
"Як нам розцінювати події які почались в Росії? Як неминучу деградацію російської держави.
Що це означає для нас? Вікно можливостей.
Чи варто нам радіти? Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв", – написала заступниця міністра оборони.
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