Маляр о ротации на фронте: Много неопытных подразделений, их боятся отправлять в бой

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Силах обороны есть много неопытных подразделений, которые "боятся" отправлять в бой, так как они могут не выполнить задачи. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

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По ее словам, Украина впервые сталкивается с войной подобного масштаба, и никто не понимает, когда она закончится, а поэтому сложно составить план ротации и демобилизации воинов на год-два.

"И это сейчас невозможно, нужно это осознать. Нужно найти механизмы, чтобы люди могли восстанавливаться. Государство в этом заинтересовано. Это даже не гуманизм, а интерес государства. Воюющий человек должен отдыхать. Отпуск должен нормально брать. Эти сложности в ВСУ есть. Это вопрос, который нужно решить и об этом не нужно стесняться говорить. Но есть другая правда, что неопытные подразделения, новые, не прошедшие определенные боевые действия, часто их не хотят или боятся использовать, потому что они могут не выполнить задачу", — сказала Маляр.

Она отметила, что в Украине есть примеры участков фронта, где россияне наступают больше года, и там стоят опытные бойцы, которые держат оборону.

"Надо искать середину. Здесь, безусловно, военные должны найти выход между тем, что нужно быть уверенным в людях, сейчас выполняющих боевую задачу. С другой стороны, это все живые люди, у которых есть обычный заканчивающийся человеческий ресурс. И то, что должна быть ротация, должна. И то, что не должны отпуска нормально идти, конечно, должны. Здесь может быть дискуссия", — резюмировала она.

Для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат Совета нацбезопасности и обороны от кого-либо из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока что такие предложения на официальном уровне не вносились.

В конце 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников раскритиковал петицию о демобилизации – объяснил, что вместо демобилизованных нужно будет набрать такое же количество новобранцев, которых необходимо научить и подготовить.

25 октября 2023-го представитель президента в Раде, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в комментарии LIGA.net сообщил, что вопрос демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения, "поднимается", но пока решения нет.

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