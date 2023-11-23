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Маляр про ротацію на фронті: Багато недосвідчених підрозділів, їх бояться відправляти в бій

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 18:47
Маляр про ротацію на фронті: Багато недосвідчених підрозділів, їх бояться відправляти в бій - Фото
Ганна Маляр (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Силах оборони є багато недосвідчених підрозділів, які "бояться" відправляти у бій, оскільки вони можуть не виконати завдання. Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

За її словами, Україна вперше стикається з війною такого масштабу, і ніхто не розуміє, коли вона закінчиться, а тому складно скласти план ротації та демобілізації воїнів на рік-два.

"І це зараз неможливо, треба це усвідомити. Потрібно знайти механізми, щоб люди могли відновлюватися. Держава в цьому зацікавлена. Це навіть не гуманізм, а інтерес держави. Воююча людина має відпочивати. Відпустку має нормально брати. Ці складності у ЗСУ є. Це питання, яке потрібно вирішити і про це не треба соромитися говорити. Але є інша правда, що недосвідчені підрозділи, нові, які не пройшли певних бойових дій, часто їх не хочуть або бояться використовувати, тому що вони можуть не виконати завдання", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що в Україні є приклади ділянок фронту, де росіяни наступають більше року, і там стоять досвідчені бійці, які тримають оборону.

"Треба шукати середину. Тут, безумовно, військові повинні знайти вихід між тим, що потрібно бути впевненим у людях, які зараз виконують бойове завдання. З іншого боку, це все живі люди, які мають звичайний людський ресурс, що закінчується. І те, що має бути ротація, має. І те, що не повинні відпустки нормально йти, звичайно, повинні. Тут може бути дискусія", – резюмувала вона.

  • Для вирішення питання про демобілізацію військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого з членів Ставки верховного головнокомандувача, але, ймовірно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносилися.
  • Наприкінці 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков розкритикував петицію про демобілізацію – пояснив, що замість демобілізованих потрібно буде набрати таку ж кількість новобранців, яких необхідно навчити та підготувати.
  • 25 жовтня 2023-го представник президента в Раді, член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський у коментарі LIGA.net повідомив, що питання демобілізації тих, хто служить з початку повномасштабного вторгнення, "піднімається", але поки що рішення немає.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смирнов
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