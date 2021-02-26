Малюська: Большинство судей добропорядочны, но надо уволить десятки самых одиозных

Большинство судей в Украине добропорядочны, но надо уволить десятки самых одиозных, чтобы показать и другим судьям пример. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Ведущая спросила у Малюськи, можно ли закрыть все суды на три месяца, уволить всех судей и набрать добропорядочных.

"В этом нет необходимости. Абсолютное большинство судей являются добропорядочными и квалифицированными. У нас нет лавки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", – сказал он.

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Малюська считает, что есть судьи с проблемной репутацией, которые портят репутацию всей системе. Однако, по его словам, многие судьи – это "флюгеры", которым надо показать правильный пример.

"Уволить несколько десятков, пусть сотню самых одиозных судей. Для этого надо пересмотреть членов Высшего совета правосудия, сменить состав, перезапустить его работу. Это будет первый шаг, чтобы ВСП стал смелее", – сказал он.

Министр считает, что после перезапуска ВСП злоупотребляющие влиянием судьи будут "получать по рукам" – и Украина получит "обновленную, более качественную судебную власть".

"Не надо увольнять всех, мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы", – подчеркнул Малюська.

В начале февраля Малюська сообщал, что законопроект о реформе ВСП находится на финальной стадии разработки и в скором времени будет передан в Верховную Раду.

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Марк Сировой

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