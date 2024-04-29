Малюська о заявке в Совет Европы: Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений

Денис Малюска (Фото: Министерство юстиции)

Украина не вводила новые ограничения в рамках отступления от обязательств по реализации Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, а уменьшила их перечень. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Министр, комментируя информацию о "приостановлении защиты права на собственность и свободные выборы" в Украине, заявил, что она неправдива. По его словам, сразу после начала полномасштабного вторжения России и введения военного положения Украина предупредила Совет Европы об ограничении определенных прав.

"Это не ноу-хау – так поступают все страны, которые ведут войну (кроме России, конечно, у них с правами человека всегда плохо). А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень действующих ограничений и уменьшили его", – подчеркнул Малюська.

Министр отметил, что периодический пересмотр ограничений – тоже часть международных обязательств Украины.

"Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – пересмотрела и забрала оговорки по ограничению определенного набора прав", – заявил Малюська.

28 апреля на сайте Совета Европы была обнародована заявка Украины в международную организацию о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением.

В документе говорится, что военное командование в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека может осуществлять принудительное отчуждение объектов частной или коммунальной собственности для нужд государства; вводить комендантский час; ограничивать свободу передвижения граждан; запрещать проведение мирных собраний, митингов и т.д.

24 февраля 2022 Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины.

12 февраля 2024 года президент подписал закон о продлении военного положения до 13 мая.

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