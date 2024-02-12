Мобилизация и военное положение в Украине продлены до мая — Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Глава государства вернул документ в Верховную Раду после подписания 12 февраля.

Теперь акт будет разослан в необходимые инстанции.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что определенные нормы из предложенного Министерством обороны законопроекта о мобилизации точно не будут поддержаны Верховной Радой и будут изменены, однако некоторое принуждение для уклоняющихся от мобилизации все же будет внедрено, но какое именно – еще непонятно.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить ко второму.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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