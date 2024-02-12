Мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до травня — Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжено ще на 90 днів — до 13 травня 2024 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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Глава держави повернув документ до Верховної Ради після підписання 12 лютого.

Тепер акт буде розіслано у необхідні інстанції.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запевнив, що окремі норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж таки буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень – тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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