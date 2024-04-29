Міністр юстиції про заявку до Ради Європи: Україна зменшила, а не збільшила кількість обмежень

Денис Малюська (Фото: Міністерство юстиції)

Україна не запроваджувала нових обмежень у межах відступу від зобов'язань щодо реалізації Європейської конвенції про захист прав і свобод людини, а зменшила їхній перелік. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Міністр, коментуючи інформацію про "призупинення захисту права на власність і вільні вибори" в Україні, заявив, що вона є неправдивою. За його словами, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії та запровадження воєнного стану Україна попередила Раду Європи про обмеження певних прав.

"Це не ноу-хау – так чинять усі країни, які ведуть війну (крім Росії звісно, у них з правами людини завжди погано). А у квітні 2024 року ми вчергове уточнили перелік чинних обмежень і зменшили його", – наголосив Малюська.

Міністр зазначив, що періодичний перегляд обмежень – теж частина міжнародних зобовʼязань України.

"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула й забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – заявив Малюська.

28 квітня на сайті Ради Європи була оприлюднена заявка України до міжнародної організації про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом.

У документі йдеться, що військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може: здійснювати примусове відчуження об'єктів приватної або комунальної власності для потреб держави; запроваджувати комендантську годину; обмежувати свободу пересування громадян; забороняти проведення мирних зборів, мітингів тощо.

24 лютого 2022 року Зеленський оголосив воєнний стан на всій території України.

12 лютого 2024 року президент підписав закон про продовження воєнного стану до 13 травня.

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