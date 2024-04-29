Міністр юстиції про заявку до Ради Європи: Україна зменшила, а не збільшила кількість обмежень
Україна не запроваджувала нових обмежень у межах відступу від зобов'язань щодо реалізації Європейської конвенції про захист прав і свобод людини, а зменшила їхній перелік. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Міністр, коментуючи інформацію про "призупинення захисту права на власність і вільні вибори" в Україні, заявив, що вона є неправдивою. За його словами, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії та запровадження воєнного стану Україна попередила Раду Європи про обмеження певних прав.
"Це не ноу-хау – так чинять усі країни, які ведуть війну (крім Росії звісно, у них з правами людини завжди погано). А у квітні 2024 року ми вчергове уточнили перелік чинних обмежень і зменшили його", – наголосив Малюська.
Міністр зазначив, що періодичний перегляд обмежень – теж частина міжнародних зобовʼязань України.
"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула й забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – заявив Малюська.
28 квітня на сайті Ради Європи була оприлюднена заявка України до міжнародної організації про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом.
У документі йдеться, що військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може: здійснювати примусове відчуження об'єктів приватної або комунальної власності для потреб держави; запроваджувати комендантську годину; обмежувати свободу пересування громадян; забороняти проведення мирних зборів, мітингів тощо.
- 24 лютого 2022 року Зеленський оголосив воєнний стан на всій території України.
- 12 лютого 2024 року президент підписав закон про продовження воєнного стану до 13 травня.
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