Малюська: Судами Крым мы не вернем, но Россия должна понести максимальный ущерб

У Украины нет особых надежд на выполнение Россией каких-либо судебных решений. В частности – и будущего решения Европейского суда по правам человека в вопросе оккупированного Крыма, если оно будет в пользу Украины. Особенно, учитывая, что ранее Россия уже игнорировала вердикты этого суда. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает BBC News Украина.

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"Мы не идеалисты, у нас нет розовых очков. Мы не надеемся, что Россия во исполнение какого-то судебного решения, например, вернет нам Крым. Но Россия должна понести максимальный ущерб, максимально ответить за преступления, которые она совершила", – сказал Малюська.

По его словам, Украина уничтожает международную репутацию России – для этого важно, чтобы были законные решения авторитетных судебных институтов.

"Максимум, который мы сейчас можем достичь юридическими мерами – наносить России репутационные удары. Но, поверьте, это также разрушает мифологию, которую создает РФ. Разрушение мифов – это существенный удар в гибридной войне, которую развязала Россия. Это наша главная цель", – добавил министр.

По словам Малюськи, главная победа Киева в решении ЕСПЧ заключается в том, что суд согласился с тем, что именно Россия отвечает за все события, в том числе возможные нарушения прав человека, которые происходили на полуострове начиная с февраля 2014 года.

Сегодня, 14 января, ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу.

Суд принял в "особое внимание" заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факт захвата полуострова российскими военными.

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Наталия Медведева

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