Мангер отказывается давать показания по делу Гандзюк - СБУ

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, уже дважды отказывался давать показания следователям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там напомнили, что ранее Мангер неоднократно подчеркивал готовность способствовать расследованию и дать показания, в том числе касательно выдвинутой им версии о якобы причастности к убийству Гандзюк сотрудника СБУ Даниила Доценко. Также Мангер заявлял о готовности пройти исследование с использованием полиграфа.

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"Однако 15 февраля 2019, во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины", - сказано в сообщении.

20 февраля Мангер, по информации СБУ, повторно отказался давать показания, "ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, причины".

В СБУ считают, что такая позиция Мангера свидетельствует о его нежелании способствовать установлению истины в уголовном производстве.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.

Вчера Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру.