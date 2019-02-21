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21.02.2019, 18:18

Мангер пояснил, почему не дает показания СБУ по делу Гандзюк

Мангер пояснил, почему не дает показания СБУ по делу Гандзюк - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Херсонского облсовета заявил, что готов давать показания только незаангажированным следователям

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Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что его дело не имеет права вести СБУ, поэтому он отказывается давать показания следователям ведомства. Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Комментируя по просьбе корреспондента заявление СБУ, Мангер сказал: "Это неправда. Там немного по-другому. Я лицо первой категории как глава облсовета. Моё дело не имеет права вести СБУ. Я попросил, чтобы дело передали в ГБР".

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Он отметил, что готов давать показания только незаангажированным следователям, не причастным к подготовке материалов по его делу.

Как сообщила вчера СБУ,  Мангер уже дважды отказывался давать показания следователям.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободилинадев на него электронный браслет.

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Теги: следствие, гбр, показания, гандзюк, Мангер
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